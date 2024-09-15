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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Bloomberg: символ американского авиапрома отправляется на «биржевую свалку»

Bloomberg: символ американского авиапрома отправляется на «биржевую свалку»

Корпорацию Boeing в последние годы преследует непрекращающаяся череда проблем. С апреля кредитный рейтинг символа американского авиапрома находится на уровне Baa3, но рейтинговое агентство Moody's намерено пересмотреть его в сторону понижения.

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