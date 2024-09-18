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Захарова: Лондон реализует через Зеленского идеологию "имперского фашизма"

Захарова: Лондон реализует через Зеленского идеологию "имперского фашизма"

REUTERS/Stringer Великобритания через лидера киевского режима Владимира Зеленского реализует уже укоренившуюся в Соединенном королевстве идеологию "имперского фашизма", заявила 18 ментября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

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