Ветераны спецоперации участвуют в патриотическом воспитании амурских школьников

Участие ветеранов в патриотическом воспитании детей и молодежи это очень важная работа, которая будет продолжаться и дальше, так как личный пример героизма и отваги — это лучшее воспитание для молодого поколения.
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