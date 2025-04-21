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Военнослужащих 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО уволили в запас

В военном городке 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа состоялась торжественная церемония, посвященная увольнению в запас военнослужащих, завершивших установленный срок службы по призыву.

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