Военнослужащих 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО уволили в запас

В военном городке 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа состоялась торжественная церемония, посвященная увольнению в запас военнослужащих, завершивших установленный срок службы по призыву.
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