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Первая детская консультация и дом ребенка: Где в Твери открылся больничный городок

Первая детская консультация и дом ребенка: Где в Твери открылся больничный городок

В рубрике «Сегодня в истории» мы делимся с читателями интересными фактами из жизни Тверской области.  22 октября 1920 года на базе Аваевской и Берговской больниц была создана Тверская городская больница, которую в скором времени стали именовать больничным городком.

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