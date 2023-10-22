Первая детская консультация и дом ребенка: Где в Твери открылся больничный городок

В рубрике «Сегодня в истории» мы делимся с читателями интересными фактами из жизни Тверской области. 22 октября 1920 года на базе Аваевской и Берговской больниц была создана Тверская городская больница, которую в скором времени стали именовать больничным городком.
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