Петербург стал самым популярным направлением у россиян на новогодние выходные

На втором месте Москва Согласно исследованию, проведённому платформами «Работа.ру» и «СберАвто», на которое ссылаются «Известия», Санкт-Петербург является самым популярным направлением для новогоднего отдыха среди россиян.
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