📹❗️Экипаж Су-35С приступает к патрулированию самолёто- и ракетоопасных опрационных направлений в зоне спецоперации.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Экипаж Су-35С приступает к патрулированию самолёто- и ракетоопасных опрационных направлений в зоне спецоперации.