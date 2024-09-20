В хуторе Деминском заработал уличный кинотеатр! В рамках реализации проекта "Уличная гостиная" для организации культурных мероприятий на открытом воздухе тосовцами был приобретен проектор.
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В хуторе Деминском заработал уличный кинотеатр! В рамках реализации проекта "Уличная гостиная" для организации культурных мероприятий на открытом воздухе тосовцами был приобретен проектор.