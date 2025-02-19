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Царьград

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"Здесь будут самые страшные события": Россия выдвинула жёсткий ультиматум. На глаза всего мира сбывается главный прогноз Жириновского

"Здесь будут самые страшные события": Россия выдвинула жёсткий ультиматум. На глаза всего мира сбывается главный прогноз Жириновского

Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. С тех пор в сети часто мелькают его прогнозы, которые остались нам, по ощущениям, в качестве наставлений и предупреждений.

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