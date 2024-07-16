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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев провел встречу с министром спорта Чечни Ахматом Кадыровым

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу с министром спорта Чечни Ахматом Кадыровым. «В рамках рабочей поездки в Грозный провел встречу с министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым.

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