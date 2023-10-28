ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Большая разница в возрасте: хочу развестись, чтобы не содержать мужа на пенсии

Большая разница в возрасте: хочу развестись, чтобы не содержать мужа на пенсии

С мужем у нас разница в возрасте 18 лет, выходила замуж за него, когда мне был 31 год. В то время он мне казался неплохим кандидатом именно в мужья: выглядел солидно, красиво ухаживал, говорил правильные взрослые вещи.

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Комментарии
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Платон Платонов
Ты их просто гулять не пускаешь. Не может у тебя не быть тараканов. Если бы не было, ты бы тут бред сумасшедшего не несла.
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Элина Морозова
Действительно  бредишь. Твои тараканы на нерест пошли?
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Майя Maja
Кто-то отстал и заставляет его бредить
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