Большая разница в возрасте: хочу развестись, чтобы не содержать мужа на пенсии

С мужем у нас разница в возрасте 18 лет, выходила замуж за него, когда мне был 31 год. В то время он мне казался неплохим кандидатом именно в мужья: выглядел солидно, красиво ухаживал, говорил правильные взрослые вещи.
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