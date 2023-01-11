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Михеев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 12+13 в 37 играх

Михеев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 12+13 в 37 играх

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (4:5). Россиянин набрал 25-е (12+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 37 игр.

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