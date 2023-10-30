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Закон, порядок, государство

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Больше 100 миллионов подгузников выпустил резидент свободного порта Владивосток

Больше 100 миллионов подгузников выпустил резидент свободного порта Владивосток

Меры государственной поддержки бизнеса на Дальнем Востоке продолжают демонстрировать эффективность. Преференции режима свободного порта Владивосток (СПВ) и комплексная поддержка со стороны Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) не только дают предприятиям старт, но и служат двигателем их дальнейшего развития.

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