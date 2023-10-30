Больше 100 миллионов подгузников выпустил резидент свободного порта Владивосток

Меры государственной поддержки бизнеса на Дальнем Востоке продолжают демонстрировать эффективность. Преференции режима свободного порта Владивосток (СПВ) и комплексная поддержка со стороны Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) не только дают предприятиям старт, но и служат двигателем их дальнейшего развития.