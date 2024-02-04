Китай и Нидерланды договорились углублять сотрудничество

Пекин, 2 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу вечером провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами.