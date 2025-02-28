WP: США рассматривают возможность прекратить все поставки военной помощи Украине

Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме допускает возможность прекращения всех текущие поставок военной помощи Украине, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации американского президента.