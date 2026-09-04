Гуменник о "Челленджере" в Японии: много сильных соперников добавляет интереса

Российский фигурист Петр Гуменник отметил высокий уровень соперников на «Челленджере» в Японии, передает «Матч ТВ».
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