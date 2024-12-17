Николай Антонов: депутаты нового созыва держат социальный курс

Заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва и лидер фракции партии «Единая Россия» Николай Антонов рассказал о первых шагах работы краевого парламента, приоритетах нового бюджета и конкретных делах, которые помогают улучшить жизнь в регионе.