Николай Антонов: депутаты нового созыва держат социальный курс

Заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва и лидер фракции партии «Единая Россия» Николай Антонов рассказал о первых шагах работы краевого парламента, приоритетах нового бюджета и конкретных делах, которые помогают улучшить жизнь в регионе.
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