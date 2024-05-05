«Братья, долго мы будем терпеть русню?!»: Мигрантка хвастается в Сети, как избила русскую женщину и разжигает межнациональную ненависть. Доколе?

АС

Анатолий Страшко

Уважаемые читатели, даже без усилий на дотошный анализ постов в сетях по вопросу проблем с мигрантами, ясно видно, что кто-то очень раздувает её очень хитро. С целью использования этой проблемы для разрушения России. Или нанесения ей максимального вреда. Выпячивается тема об очень плохих эмигрантах. Каждый день , многократно печатаются одни и те же случаи с негативом на мигрантов. Нас ведут к мысли , что они все преступники и их сюда вообще не надо пускать. И тщательно маскируется, замалчивается настоящая проблема - бесконтрольный въезд к нам преступных элементов с наших бывших республик. Этот элемент въезжает за деньги , за взятки в любой структуре, стоящей на охране нашей страны. И структуры эти не особенно беспокоятся. Кивая друг на друга. Это и ФСБ, и МВД , и таможня и другие. Вот Семигин даже министерство под себя ещё одно уже пытается создать. Я не могу сказать в какой степени нам нужны мигранты, но то, что нас пытаются расшатать , используя мигрантов это хорошо видно. А мигранты грамотные, законопослушные, работящие в любой стране принимаются на ура. Правда, до определённых пределов. А когда они уже наши города в Москвубад, Питербад, превращают - это перебор.