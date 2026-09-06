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Царьград

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CENTCOM сообщил о перенаправлении 92 судов в блокаде Ирана

CENTCOM сообщил о перенаправлении 92 судов в блокаде Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что с момента возобновления блокады морских портов Ирана в июле было перенаправлено 92 торговых судна.

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