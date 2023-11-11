Всемирный день шопинга 11.11 в 2023 году: подготовка к сезону огромных скидок Елена Галицкая11.11.2023 года запланирован День шопинга, который, несмотря на свои китайские корни, завоевал популярность по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии