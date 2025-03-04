"Выиграй в конкурсе и лети на Мальдивы!" Кибермошенники разводят простаков в канун 8 Марта

Мошенники активизируют сценарии, использующие эмоциональный фактор и спешку покупателей.Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА, Юрий Силаев рассказал, каких схем в преддверии 8 Марта могут придерживаться злоумышленники.
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