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Seraphinite Solutions

1 подписчик

WooCommerce Discount Strategy Guide for Better Margins

WooCommerce Discount Strategy Guide for Better Margins

A customer has added $42 of products to their cart, then pauses at checkout. A 10% sitewide coupon may recover that sale, but it also cuts profit on every order from customers who would have purchased anyway.

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