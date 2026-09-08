WooCommerce Discount Strategy Guide for Better Margins

A customer has added $42 of products to their cart, then pauses at checkout. A 10% sitewide coupon may recover that sale, but it also cuts profit on every order from customers who would have purchased anyway.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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