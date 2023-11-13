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Повзрослели и изменились: в Сети появились фото детей Пугачевой

Повзрослели и изменились: в Сети появились фото детей Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми побывали на празднике у родственников. Кадры с вечеринки попали в Сеть.

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Комментарии
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ИД
Ирина Дунаева
На кой черт нам эта семейка согнулась? Лучше про скотинку прочитать.
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16 час.

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