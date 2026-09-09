🎖Дневник участника обороны Севастополя впервые издали в Крыму Председатель Госсовета РК Владимир Константинов рассказал, что в День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов, представили новое издание — дневник участника обороны города-героя капитан-лейтенанта Аврамия Асланбекова.