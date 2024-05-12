Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу ВСУ и сорвали переброску подкрепления

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север», продолжая в круглосуточном режиме наносить точные удары по военным объектам, фортификационным сооружениям, боевой технике и военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе на украинской территории, уничтожили вскрытые разведкой позиции с живой силой ВСУ и сорвали переброску подкрепления пехоты на оборонительные позиции.