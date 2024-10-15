Марочко: в ВСУ жалуются на неподготовленность техники к зиме

Украинские военные столкнулись с проблемами при подготовке техники к зиме, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на перехваченный доклад офицера ВСУ, который отвечает за вооружения и технику в одном из подразделений ВСУ, действующих на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения.
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