Марочко: в ВСУ жалуются на неподготовленность техники к зиме

Украинские военные столкнулись с проблемами при подготовке техники к зиме, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на перехваченный доклад офицера ВСУ, который отвечает за вооружения и технику в одном из подразделений ВСУ, действующих на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения.