В Архангельской области пройдёт фестиваль «Донбасский экспресс»

В трёхдневную программу войдут концерты классической камерной музыки, музыкально-поэтические встречи, и выступления рэп и рок исполнителейУчастниками станут жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
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