Будущее маркетинга начинается здесь: программа стажировки JAMI LUP

JAMI LUP — группа агентств контентного маркетинга. Стажеры компании получают доступ к экспертизе, охватывающей различные направления: от создания контента и креативных концепций до работы с социальными сетями, блогерами и метавселенными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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