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В Челябинске обсудят возможность землетрясений на Урале

В Челябинске обсудят возможность землетрясений на Урале

Ученые соберутся в студии стрим-шоу «Говорящие», чтобы дать свои прогнозы. Часто можно услышать мнение, что на Урале жить безопасно: никаких тебе наводнений, землетрясений и прочих катаклизмов.

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