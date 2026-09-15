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Русская весна

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США развернули первое космическое оружие для поддержки войск с орбиты, — министр ВВС

США развернули первое космическое оружие для поддержки войск с орбиты, — министр ВВС

США развернули первое космическое оружие для поддержки войск с орбиты, заявил министр ВВС. Это первый случай, когда США признали наличие собственного наступательного военного потенциала в космосе, пишет WP.

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