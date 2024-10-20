«США провалились». Путин раскрыл, как прекратить войну Израиля с Палестиной

Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве.13,5K прочтений 2 дня назад Ближневосточный конфликт может быть прекращен только созданием двух отдельных государств — Израиля и Палестины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии