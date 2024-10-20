Добрый Мир
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Добрый Мир

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«США провалились». Путин раскрыл, как прекратить войну Израиля с Палестиной

«США провалились». Путин раскрыл, как прекратить войну Израиля с Палестиной

Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве.13,5K прочтений 2 дня назад Ближневосточный конфликт может быть прекращен только созданием двух отдельных государств — Израиля и Палестины.

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Комментарии
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Evgeniy LeV
Ближневосточный конфликт может быть прекращен только созданием двух отдельных государств — Израиля и Палестины. ----------------------------------------- Нет, есть ещё один путь - исправить ошибку Сталина и К°, допущенную в 1948 году...  И чем скорее это произойдёт, тем быстрее прекратится Ближневосточный конфликт!
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