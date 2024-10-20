«США провалились». Путин раскрыл, как прекратить войну Израиля с Палестиной

Evgeniy LeV

Ближневосточный конфликт может быть прекращен только созданием двух отдельных государств — Израиля и Палестины. ----------------------------------------- Нет, есть ещё один путь - исправить ошибку Сталина и К°, допущенную в 1948 году... И чем скорее это произойдёт, тем быстрее прекратится Ближневосточный конфликт!