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НАТО постоянно обещала Украине членство, потому что совсем не боялась России – американский эксперт

НАТО постоянно обещала Украине членство, потому что совсем не боялась России – американский эксперт

НАТО никогда не собиралась принимать к себе Украину, хотя обещала ей это с 2007 года. Об этом старший научный сотрудник американского Института Куинси Анатоль Ливен заявил в интервью австралийскому писателю Тому Свитцеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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