НАТО постоянно обещала Украине членство, потому что совсем не боялась России – американский эксперт

НАТО никогда не собиралась принимать к себе Украину, хотя обещала ей это с 2007 года. Об этом старший научный сотрудник американского Института Куинси Анатоль Ливен заявил в интервью австралийскому писателю Тому Свитцеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».