Трехдневное голосование на выборах в Госдуму завершилось на Сахалине и Курилах

В 20:00 20 сентября избирательные участки на Сахалине и Курилах завершили работу. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва проходило три дня — с 18 по 20 сентября.
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