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Сенатор Пушков назвал саммит БРИКС ключом к переходу к новому состоянию мира

Сенатор Пушков назвал саммит БРИКС ключом к переходу к новому состоянию мира

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о важной роли саммита БРИКС, который прошел в Казани, отметив, что это событие подчеркивает продолжающуюся трансформацию мирового порядка от однополярной системы к многополярной,.

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