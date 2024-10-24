Сенатор Пушков назвал саммит БРИКС ключом к переходу к новому состоянию мира

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о важной роли саммита БРИКС, который прошел в Казани, отметив, что это событие подчеркивает продолжающуюся трансформацию мирового порядка от однополярной системы к многополярной,.