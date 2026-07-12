Распиленный «Титан»: он мог стать кошмаром для США, но стал головной болью для ВМФ РФ

Владимир Буевич

Содержание таких судов дело очень затратное. недаром говорят "Хотите разорить бедную страну - подарите ей крейсер". Возможно те цели и задачи которые должен был решать этот корабль смогли решать другими - более дешевыми способами. Через космическую группировку спутников или АПЛ. Ведь сейчас очень многое изменилось. Например. Где сейчас на СВО активные действия Черноморского флота? Вот то-то же...