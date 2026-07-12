Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Распиленный «Титан»: он мог стать кошмаром для США, но стал головной болью для ВМФ РФ

Распиленный «Титан»: он мог стать кошмаром для США, но стал головной болью для ВМФ РФ

Четверть века назад, в 2001 г., завершил службу в Военно-морском флоте и был окончательно списан атомный корабль радиоэлектронной разведки ССВ-33 «Урал».

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Если Президенты Горбачев, Ельцин прславляли Америку, значит выполнили её указание и легли за ноги &quot;буша&quot;
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4 н.
Владимир Буевич
Содержание таких судов дело очень затратное. недаром говорят &quot;Хотите разорить бедную страну - подарите ей крейсер&quot;. Возможно те цели и задачи которые должен был решать этот корабль смогли решать другими - более дешевыми способами. Через космическую группировку спутников или АПЛ. Ведь сейчас очень многое изменилось. Например. Где сейчас на СВО активные действия Черноморского флота? Вот то-то же...
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4 н.