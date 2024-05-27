Столтенберг: НАТО не планирует начинать подготовку солдат на территории Украины

У НАТО нет намерений начинать тренировать солдат непосредственно на территории Украины. С таким утверждением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.
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