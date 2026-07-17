Алексей Кудашов: «С женами игроков общаюсь постоянно. Семья – это очень важно для хоккеиста, чтобы супруга направляла мужа в правильном направлении»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов высказался важности семей для хоккеистов. – Главный тренер сборной СССР Борис Кулагин в 1975 году на финальный этап чемпионат мира пригласил жен тренеров и игроков, Юрзинов назвал это тогда большим педагогическим ходом, потому что супруги тогда, по его словам, быстро навели порядок у всех в головах.