Африканская пора: кто приехал в Москву играть против сборной России

Клубный футбольный сезон-2024/25 завершен, а значит — наступило время национальных сборных. В условиях всё еще действующего отстранения от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА сборная России проводит только товарищеские матчи.
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