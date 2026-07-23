Trump Administration Eyes Offshore Nuclear to Power AI Boom

The Trump administration is studying the deployment of offshore nuclear power generation, with the Marine Minerals Administration and the Nuclear Regulatory Commission agreeing this week to coordinate on any future developments.
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