Полиция проверит информацию о женщине, залезшей на 20-метровую ёлку в Геленджике

Очевидцы заметили отдыхающую, когда та забралась на макушку искусственного дерева.Сотрудники МВД проверят информацию о женщине, которая в состоянии алкогольного опьянения залезла на главную городскую ёлку у здания администрации.
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