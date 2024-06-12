ВСУ «захлебнулись» в Глубоком Харьковской области: Карта специальной военной операции на Украине на 12 июня 2024 года Юлия СоколоваПоселок Глубокое в Харьковской области превратился в место массовой гибели ВСУ.
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