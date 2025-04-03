В Александровской больнице открыли Центр диализа, где смогут проходить процедуру туристы

В Санкт-Петербурге 2 апреля на территории Александровской больницы открылся новый диализный центр. Корреспондент «Доктора Питера» побывал там и выяснил, почему это отделение так сильно ждали врачи и пациенты.
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