NYT: иски с требованием не допустить Трампа к выборам поданы ещё в 16 штатах США

Ещё в 16 американских штатах поданы иски с требованием не допустить бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа к участию в процедуре отбора кандидата от Республиканской партии на выборах президента 2024 года.
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