Как создавали «второй фронт» против России

Юрий Ляпнев

Все чем может сегодня похвастаться армяне это достижения периода СССР, но все сами изничтожили, оболгали, и предали своих родителей! А их родители предали память предков прибежавших спасаться от полного уничтожения к русскому царю путем вхождения в семью русских народов. Приняли порядка 70 тысяч человек, защитили, помогли размножиться, а теперь наступил час оплаты Иудушек...вот сами и оплачивают свое предательство.