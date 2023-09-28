Коллективный Запад может сколько угодно утверждать, что его врагом номер один является терроризм, ковид или Китай, но начиная как минимум с XVI века его главным противником остаётся Россия.
Как создавали «второй фронт» против России
Комментарии
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J
Jubar
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10 час.
Юрий Ляпнев
Все чем может сегодня похвастаться армяне это достижения периода СССР, но все сами изничтожили, оболгали, и предали своих родителей! А их родители предали память предков прибежавших спасаться от полного уничтожения к русскому царю путем вхождения в семью русских народов. Приняли порядка 70 тысяч человек, защитили, помогли размножиться, а теперь наступил час оплаты Иудушек...вот сами и оплачивают свое предательство.
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8 час.
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