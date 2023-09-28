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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Как создавали «второй фронт» против России

Как создавали «второй фронт» против России

Коллективный Запад может сколько угодно утверждать, что его врагом номер один является терроризм, ковид или Китай, но начиная как минимум с XVI века его главным противником остаётся Россия.

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Комментарии
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J
Jubar
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10 час.
Юрий Ляпнев
Все чем может сегодня похвастаться армяне это достижения периода СССР, но все сами изничтожили, оболгали, и предали своих родителей! А их родители предали память предков прибежавших спасаться от полного уничтожения к русскому царю путем вхождения в семью русских народов. Приняли порядка 70 тысяч человек, защитили, помогли размножиться, а теперь наступил час оплаты Иудушек...вот сами и оплачивают свое предательство.
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8 час.

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