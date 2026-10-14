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ВС РФ нанесли мощный удар по энергообъектам в Киеве и Киевской области

ВС РФ нанесли мощный удар по энергообъектам в Киеве и Киевской области

Минобороны России сообщило о ночном массированной ударе по инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах ВПК Украины и ВСУ.

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