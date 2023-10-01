В Пермском крае начали действовать штрафы за неявку в военкомат

В указе эти меры охарактеризованы как «дополнительные» и «временные».Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о введении наказаний для граждан, не явившихся в военкомат по призыву на мобилизацию.
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