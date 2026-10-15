Российские средств огневого поражения продолжают атаки энергетических объектов Украины после слов главы киевского режима о том, что никуда он со своего «поста уходить не собирается» и что «энергетическое перемирие Белому дому нужно обсуждать сначала с Украиной».
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