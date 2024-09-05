Песков: ВС РФ наносят удары исключительно по военным целям противника

Вооруженные силы России никогда не ударяют по гражданским объектам на территории Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия» на Восточном экономическом форуме.
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