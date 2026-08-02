Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВДВ (ФОТО)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВДВ. Белоусов отметил, что девиз ВДВ «Никто, кроме нас!» отражает историю и предназначение войск, выполняющих задачи на наиболее сложных и опасных участках.
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