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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВДВ (ФОТО)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВДВ (ФОТО)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВДВ. Белоусов отметил, что девиз ВДВ «Никто, кроме нас!» отражает историю и предназначение войск, выполняющих задачи на наиболее сложных и опасных участках.

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