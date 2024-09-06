В Тамбовской области продолжается рекультивация двух крупных свалок

В Тамбовской области продолжается рекультивация двух крупных несанкционированных свалок. Общее финансирование работ составляет свыше 237 млн рублей В Уварове свалка твёрдых коммунальных отходов расположилась в водоохранной зоне ручья, который попадает в реку Ворона.